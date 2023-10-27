«Он занимался своей жизнью, а я своей» — боец Мирзаев рассказал об общении с Хабибом Нурмагомедовым

— Так, салам‑пополам. У нас особо не было общения, мы не виделись. Он занимался своей жизнью, я своей. — Где вы познакомились с Хабибом? Абдулманап Нурмагомедов в одном из интервью говорил, что вы с одного района. — У меня в родне две крови — аварская и даргинская. Мать — цумадинка, Хабиб тоже. Мы познакомились году в 2006‑м на турнире по панкратиону, который устраивал Зарщиков (Дмитрий Зарщиков — президент Федерации панкратиона Москвы — Прим. ред.).

Не было примера, друзей. Я как оборванец в жизни. Когда создавали Eagles, мы были в одной команде. Потом оттуда, видимо, пошли недопонимания. Таких отношений, как у Хабиба с Шамилем Завуровым или Исламом Махачевым, не было. Это братский коллектив, они вместе росли, а я жил в Москве. Мы встречались на соревнованиях: Хабиб выигрывал в 70 килограммах, я — в 65, Шамиль Завуров, вроде бы, в 80. В какой‑то период я близко общался с Шамилем.

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