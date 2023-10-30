«Она была очень веселой и миролюбивой». Заложница ХАМАС Шани Лук погибла

«Мы с сожалением сообщаем, что тело 22-летней Шани Лук, имевшей гражданство ФРГ и Израиля, было обнаружено и опознано. Шани была похищена с музыкального фестиваля, подвергнута пыткам и пережила невообразимые ужасы. Наши мысли и молитвы сейчас с друзьями и членами семьи Шани. Да будет благословенна память о ней», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, опубликованном на его странице в соцсети X (ранее Twitter).

Ади Лук, сестра погибшей, подтвердила информацию на свой страничке в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). «Рикарда Лук предполагает, что ее дочь погибла еще 7 октября (день атаки боевиков ХАМАС на Израиль. – Прим. Ред.) — возможно, она была убита выстрелом в голову во время теракта», — говорится в материале RTL.

По соцсетям и СМИ распространилось видео, показывающее, как боевики увозят на пикапе полуобнаженную девушку без сознания.Близкие Шани Лук, рассмотрев на записи дреды и татуировки, предположили, что в пикапе находится именно она. У девушки неестественным образом были выгнуты ноги. headtopics.com

Три недели назад Рикарда Лук сообщала Bild, что Шани жива. Лук записала видеообращение к немецким властям с просьбой действовать немедленно и забрать Шани из Газы.О том, что девушка находится в Газе, говорило то, что кто-то попытался воспользоваться ее банковской картой. Это произошло вечером 8 октября в магазине перед Индонезийским госпиталем на севере региона. Неизвестным не удалось снять деньги, но от банка по электронной почте пришло предупреждение.

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