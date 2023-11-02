«Одна из лучших гонок «Ф-1», «гнал как одержимый». Пилот «Макларена» мощно отыграл провал в квале

Вообще-то Норрис стартовал 17-м – провалил единственный круг на жестких шинах в квалификации. И его гонка превратилась в настоящее приключение из падений на стартах, преследований и 18 обгонов!

Особенно могучим вышел рывок после рестарта – Ландо проиграл второе начало гонки с места из-за побуксовки колес, но вернулся. Затем – сражение с бывшим напарником: Дэн Риккардо изо всех сил выдавливал Ландо с оптимальной траектории, но Норрис не отступил:«Этот парень – мастер поздних торможений. Мы оказались совсем рядом. И я затормозил раньше, чем он рассчитывал. И когда он начал замедляться, я приподнял ногу с тормоза и опередил его по внешней траектории.

«Мне пришлось сражаться с быстрыми и умными противниками. Но я вел собственную игру: она заключалась в том, чтобы поддавливать их в неудобное положение, а потом быстро обгонять. Тяжелее всего было избегать неприятностей, но все сработало. Такие гонки доставляют большое удовольствие. Так и получилось добраться до пятого места». headtopics.com

«Гонка напомнила мне о Валенсии в 2012-м . Мы стартовали 11-ми и победили. Мы как раз об этом говорили на пит-уолл. Уилл Джозеф, его гоночный инженер, повернулся ко мне и сказал: «Это одна из лучших гонок Ландо!» Я ответил: «Уилл, это одна из лучших гонок вообще».

«Норрис был 17-м , но сумел претворить это в, пожалуй, свое самое впечатляющее выступление в «Ф-1» на данный момент, финишировав пятым благодаря выдающимся и дерзким обгонами. «Я крайне впечатлен, – согласился и бывший пилот «Рено» и эксперт F1 TV с собственным шоу Джолион Палмер. – Это шикарный пример гоночного мастерства Норриса и, возможно, лучшая гонка в его в карьере. Клинически точные маневры. Атака на Риккардо рассчитана до идеала». headtopics.com

Россия Последние новости Прочитайте больше: sportsru »

Экс-мексиканский пилот Ф-1 заявил, что Ферстаппен мог повлиять на аварию Переса в МексикеБывший мексиканский пилот Формулы-1 Эстебан Гутьеррес высказался об аварии своего соотечественника, гонщика «Ред Булл» Серхио Переса, случившейся на старте Гран-при Мексики. Прочитайте больше ⮕

Мексиканский экс-пилот Ф-1 заявил, что Ферстаппен мог повлиять на аварию Переса в МексикеБывший мексиканский пилот Формулы-1 Эстебан Гутьеррес высказался об аварии своего соотечественника, гонщика «Ред Булл» Серхио Переса, случившейся на старте Гран-при Мексики. Прочитайте больше ⮕

Хэмилтон: у «Ред Булл» чемпионская машина, но Пересу просто не везётБританский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о борьбе с Серхио Пересом из «Ред Булл» за второе место в личном зачёте по итогам сезона-2023 в Формуле-1. Прочитайте больше ⮕

Йос Ферстаппен разбил свой болид на подготовке к Ралии Ла-НусииЙос Ферстаппен, экс-пилот Формулы-1 и отец трёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена, который в 2022 году начал карьеру раллийного гонщика, разбил свой болид на одном из участков, где пройдёт Ралли Ла-Нусии. Прочитайте больше ⮕

Йос Ферстаппен разбил свой болид на подготовке к Ралли Ла-НусииЙос Ферстаппен, экс-пилот Формулы-1 и отец трёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена, который в 2022 году начал карьеру раллийного гонщика, разбил свой болид на одном из участков, где пройдёт Ралли Ла-Нусии. Прочитайте больше ⮕

Юки Цунода о столкновении с Пиастри: «Стюарды любят топ-команды»Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода был близок к тому, чтобы заработать очки на Гран-при Мехико, однако столкнулся с гонщиком «Макларена» Оскаром Пиастри и вылетел из топ-10. Прочитайте больше ⮕