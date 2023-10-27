«Ньюкасл» может арендовать у «Аль-Хиляля» Невеша для замены дисквалифицированного Тонали

Руководство «Ньюкасла» рассматривает возможность осуществить трансфер полузащитника саудовского «Аль-Хиляля»По информации источника, этот переход может быть осуществлён беспрепятственно, поскольку владельцем английской команды является Саудовский государственный инвестиционный фонд. Минувшим летом уже появлялись слухи о том, что главный тренер «сорок» Эдди Хау заинтересован в приобретении Невеша.

Напомним, 26-летний полузащитник перешёл в «Аль-Хиляль» из «Вулверхэмптона» минувшим летом. В текущем розыгрыше Саудовского чемпионата Невеш принял участие в десяти матчах, в которых отметился одной результативной передачей.

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