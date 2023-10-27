«Ницца» возглавила турнирную таблицу французской Лиги 1, обыграв «Клермон»

Встреча прошла на стадионе «Габриэль-Монпьед» в Клермон-Ферране. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Жереми Пиньяром. «Ницца» одержала победу со счётом 1:0.

В конце первого тайма «Ницца» могла выйти вперёд, однако нападающий гостей Гаэтан Лаборде не сумел реализовать пенальти. Тем не менее на 74-й минуте матча полузащитник «Ниццы» Хишем Будауи открыл счёт. Этот мяч стал единственным в прошедшей встрече.

Благодаря этой победе «Ницца» поднялась на первое место турнирной таблицы Лиги 1, набрав 22 очка после 10 проведённых матчей. «Клермон» находится на предпоследней, 17-й, позиции чемпионата, в активе клуба лишь пять очков в девяти играх. headtopics.com

Прочитайте больше:

championat »

Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 10-го тура Лиги 1 сезона-2023/2024Сегодня, 27 октября, матчем «Клермон» — «Ницца» стартует 10-й тур французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Прочитайте больше ⮕

«Ницца» победила «Клермон» и вышла в лидеры французской Лиги 1«Ницца» переиграла «Клермон» в матче 10‑го тура чемпионата Франции. Прочитайте больше ⮕

«Жирона» обыграла «Сельту» в матче Ла Лиги и возглавила турнирную таблицуЗавершился матч 11-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Жирона» и «Сельта». Прочитайте больше ⮕

Ерохин: секрет «Краснодара» – в стабильности. Акцент делается на дисциплине и надёжностиПолузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился мыслями об игре «Краснодара», возглавляющего турнирную таблицу РПЛ. Прочитайте больше ⮕

Фигуристки ЦСКА лидируют после короткой программы на этапе Гран-при России среди юниоровДве ученицы тренера Екатерины Моисеевой из школы ЦСКА возглавляют турнирную таблицу третьего этапа юниорской серии Гран-при России в Красноярске после короткой программы. Прочитайте больше ⮕

«Ницца» не будет обжаловать решение о дисквалификации Аталя за его слова в адрес евреев«Ницца» не намерена подавать апелляцию на решение Лиги 1 о дисквалификации алжирского игрока Юсефа Аталя на семь матчей за репост в соцсетях видео с призывом «устроить чёрный день для евреев». Прочитайте больше ⮕