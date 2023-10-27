«Ницца» победила «Клермон» и вышла в лидеры французской Лиги 1

«Ницца» в гостях одержала победу со счетом 1:0. Автором гола на 74‑й минуте стал Хишем Будауи. На 37‑й минуте игрок «Ниццы» Гаэтан Лаборд не реализовал пенальти.

«Ницца» набрала 22 очка и вышла на первое место в турнирной таблице Лиги 1, обойдя «Монако» (20 очков), у которого есть игра в запасе. «Клермон» с 5 очками идет на 17‑й строчке. Чемпионат Франции. Лига 1. 10-й тур «Клермон» (Клермон) — «Ницца» (Ницца) — 0:1 (0:0) Гол: Будауи, 74. Нереализованный пенальти: Лаборд, 37.

Прочитайте больше:

sportbox »

Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 10-го тура Лиги 1 сезона-2023/2024Сегодня, 27 октября, матчем «Клермон» — «Ницца» стартует 10-й тур французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Прочитайте больше ⮕

«Ницца» не будет обжаловать решение о дисквалификации Аталя за его слова в адрес евреев«Ницца» не намерена подавать апелляцию на решение Лиги 1 о дисквалификации алжирского игрока Юсефа Аталя на семь матчей за репост в соцсетях видео с призывом «устроить чёрный день для евреев». Прочитайте больше ⮕

Хабиб высмеял Лигу 1 за отстранение игрока, поддержавшего ПалестинуБывший чемпион Ultimate Fighting Championship в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о решении французской Лиги 1 дисквалифицировать футболиста за пост в социальных сетях в поддержку Палестины. Прочитайте больше ⮕

В фигурном катании сенсационная чемпионка. Теперь эту необычную фамилию выучат всеСофия Дзепка воспользовалась ошибками коллеги по группе и победила на этапе Гран-при в Красноярске. Прочитайте больше ⮕

Хабиб отреагировал на отстранение футболиста «Ниццы» из‑за поддержки ПалестиныБывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов саркастически отреагировал на решение французской Лиги 1 об отстранении защитника «Ниццы» Юсефа Аталя из‑за поддержки Палестины в социальных сетях. Прочитайте больше ⮕

«Ливерпуль» — «Тулуза»: стартовые составы команд на матч 3-го тура ЛЕСегодня, 26 октября, состоится матч 3-го тура группы Е Лиги Европы между английским «Ливерпулем» и французской «Тулузой». Прочитайте больше ⮕