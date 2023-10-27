«Не удовлетворён игрой команды». Тренер «Балтики» Игнашевич — о матче с «Рубином»

Главный тренер калининградской «Балтики»поделился впечатлениями от поражения казанскому «Рубину» (0:1) в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Итог матча с голом в самой концовке обескураживает? Нет. Не удовлетворён игрой команды, особенно счётом. Долгий был разбор в раздевалке? Какой разбор, только игра закончилась», — сказал Игнашевич в эфире «Матч ТВ».

В конце второго тайма, на 88-й минуте, Валентин Вада открыл счёт в матче, забив отличным ударом со штрафного и выведя «Рубин» вперёд. Гол Вады так и остался единственным во встрече. «Рубин» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Казанская команда набрала 16 очков за 13 матчей. «Балтика» находится на 14-й строчке, заработав 11 очков. Турнирную таблицу чемпионата России по футболу возглавляет «Краснодар» (28). headtopics.com

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