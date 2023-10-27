«Не вижу, что Абаскаль способен решать проблемы «Спартака» в обороне» — Григорян

Московский клуб после 12 туров чемпионата России идет на четвертом месте в таблице, набрав 20 очков. — «Спартак» одержал пять побед на старте сезона, но сейчас у него трудности. С чем это можно связать? — Много факторов. Безусловно, появление Абаскаля в стране, в частности, в «Спартаке» дало нам приличный импульс. Мы увидели, что этот 34‑летний молодой парень умеет здорово выстраивать игру в атаке. Строить ее агрессивно, смотрибельно, с большим количеством ударов по воротам.

В прошлом сезоне было шесть‑семь матчей, где в атакующих действиях «Спартак» был просто невероятен. Это было зрелище. Но, как ни крути, возраст совсем юный. Безусловно, одаренный тренер, но еще очень мало практики. И, наверное, нужны время и опыт, чтобы усовершенствовать командные действия в обороне. Здесь у него есть проблемы. А, соответственно, есть проблемы и у «Спартака».

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