«Не надо переживать за Валиеву, у нее железный характер. Никакие суды ее не сломают» — Тарасова

Валиева на Олимпиаде 2022 года в Пекине помогла сборной России завоевать золото в командных соревнованиях. Перед личным турниром стало известно, что в допинг‑пробе фигуристки с чемпионата России обнаружен запрещенный препарат триметазидин. CAS допустил россиянку до личных соревнований Игр, где она заняла четвертое место. Однако награждение призеров командного турнира до сих пор не состоялось из‑за расследования.

Валиева избежала санкций, кроме аннулирования ее результатов на дату взятия пробы — 25 декабря 2021 года. Впоследствии РУСАДА, ISU и WADA подали апелляции в CAS, которые объединены в одно производство. — Не надо переживать за Камилу Валиеву. У нее железный характер. Никакие суды ее не сломают. Выйдет на Гран‑при и откатает свои программы. А что еще делать? Так сложились обстоятельства, — цитирует Тарасову «РБ Спорт».

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