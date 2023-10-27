«Несуразное предложение»: почему в конгрессе США выступили против объединения помощи Израилю и Украине

«На момент прибытия скорой помощи был без сознания, с большой кровопотерей»: что известно о покушении на Олега Царёва

Высокоточным оружием и беспилотниками: ВС России нанесли 19 групповых ударов по объектам ВСУ за неделю «Пример честности, искренности и трудолюбия»: не стало двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Виктора Маматова

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Politico: Фицо и Орбан выступили против помощи Украине из фонда ЕСИздание Politico, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что премьер-министры Словакии и Венгрии Роберт Фицо и Виктор Орбан выступили против пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро из европейского бюджета Прочитайте больше ⮕

Орбан и Фицо выступили против 50-миллиардной помощи для УкраиныПремьер-министры Венгрии и Словакии продолжают идти против основного курса Евросоюза. Виктор Орбан и Роберт Фицо выступили против очередного пакета помощи Украине. Прочитайте больше ⮕

Словакия и Венгрия заблокировали выделение Украине денег от ЕСВенгрия и Словакия выступили против выделения Украине пакета помощи в размере €50 млрд от Европейского союза, сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатические круги. Прочитайте больше ⮕

Республиканцы США требуют разделить помощь Украине и ИзраилюНовый спикер Палаты представителей Конгресса США не поддержит общий пакет помощи Украине и Израилю объемом 106 млрд долларов. Прочитайте больше ⮕

Экс-разведчик Риттер считает, что США поставили крест на УкраинеПо словам военного эксперта, об этом свидетельствует речь вновь избранного спикера палаты представителей США Майка Джонсона, который сразу же заявил о необходимости разделить запрос о финансовой помощи Израилю и Украине. Прочитайте больше ⮕

Спикер Палаты представителей США выступил за разделение помощи Израилю и УкраинеНовый спикер Палаты Представителей США принес плохие новости для Киева. Прочитайте больше ⮕