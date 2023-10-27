«На момент прибытия скорой помощи был без сознания, с большой кровопотерей»: что известно о покушении на Олега Царёва

Высокоточным оружием и беспилотниками: ВС России нанесли 19 групповых ударов по объектам ВСУ за неделю

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Стали известны подробности покушения на экс-депутата Рады Олега ЦарёваНочью неизвестный злоумышленник дважды выстрелил в бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царёва, его увезли на скорой без сознания. Сообщение... Прочитайте больше ⮕

Что известно о покушении на экс-депутата Верховной рады Олега ЦареваРодственники политика рассказали, что в него дважды стреляли Прочитайте больше ⮕

Что известно о покушении на Олега ЦареваСобытия в России и мире. Аналитические публикации. Материалы пресс-конференций. Видео- и фоторепортажи Прочитайте больше ⮕

Рогов рассказал о регулярных угрозах, поступавших Олегу ЦаревуПредседатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о покушении на экс-депутата Верховной рады Олега Царёва Прочитайте больше ⮕

В Кремле прокомментировали покушение на экс-нардепа рады ЦареваПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о покушении на бывшего народного депутата Верховной рады Украины Олега Царева. Прочитайте больше ⮕

Военкор Котенок сообщил о покушении на Олега ЦареваВоенкор Юрий Котенок заявил, что ему поступила информация о покушении на бывшего народного депутата Украины Олега Царева Прочитайте больше ⮕