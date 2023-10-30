«Начну с ног». Худайбердиева показала снимки с фотосессии

«Буду выкладывать фотографии по частям. Начну с ног: левая, правая», – написала фигуристка в своем инстаграме. Позже снимки также опубликовала фотограф в сторис.

Усова поздравила Ангелопола с 20-летием: «Оставайся таким же честным, искренним и добрым. Через все трудности мы пройдем вместе, несмотря ни на что» Бетина Попова: «Программы Степановой и Букина – самые выдающиеся на данный момент. Шанаевой и Дрозду будет тяжело дойти до их уровня»

«Сити» победил «МЮ», ЦСКА обыграл «Краснодар», Ферстаппен – первый в Мехико, Медведев проиграл Синнеру, победы Алиева и Фроловой на Гран-при России и другие новости Бестемьянова о Гран-при в Красноярске: «У девочек был интересный турнир, и нельзя говорить о том, что он слабый. В отличие от мальчиков, они катались чисто» headtopics.com

Крылова о травме Морозов: «Врачи сказали, что критических повреждений нет, но неделя как минимум без тренировок. Надеемся, успеет восстановиться к этапу в Москве» Степанова и Букин идут на первом месте в общем зачете Гран-при России в танцах на льду, Худайбердиева и Базин – 2-е

Россия Последние новости Прочитайте больше: sportsru »

Звезда «Кадетства» впервые показала свою пятилетнюю дочьЗвезда «Кадетства» Елена Захарова впервые показала свою пятилетнюю дочь. Актриса вышла в свет с девочкой, посетив юбилейную телевизионную премию ТЭФИ-KIDS. Прочитайте больше ⮕

КХЛ. «Сибирь» примет «Витязь», «Лада» сыграет с «Адмиралом», московское «Динамо» в гостях у «Сочи»«Лада» сыграет дома с «Адмиралом», московское «Динамо» встретится в гостях с «Сочи». Прочитайте больше ⮕

Полиция проводит проверку документов у сотрудников на складе WildberriesВ связи с этим возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров. Прочитайте больше ⮕

Соболев после поражения от «Факела»: «С прессой я больше не общаюсь. С источниками общайтесь»«С источниками общайтесь, я больше с прессой не общаюсь», – сказал форвард «Спартака». Прочитайте больше ⮕

В ДТП на остановке в Севастополе пострадали более 10 человекАвария с участием двух маршрутных автобусов с пассажирами произошла на улице Меньшикова в Севастополе. Прочитайте больше ⮕

Там, где российские войска отбросили боевиков, работают саперы. Новости. Первый каналРядом с некоторыми опорными пунктами наши специалисты до сих пор находят целые схроны с вражескими снарядами. Прочитайте больше ⮕