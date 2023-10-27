«Начало своей драки Воронков проспал. Спишем на неопытность» — Назаров о дебюте россиянина в НХЛ

«Коламбус» на выезде уступил «Монреалю» со счетом 3:4 в овертайме в матче НХЛ, Воронков провел дебютную игру в лиге, отметился результативной передачей и подрался с тафгаем «Монреаля» Арбером Джекаем. — Желаю дебютировавшему в НХЛ Дмитрию Воронкову только удачи.

Но важно иметь в виду: когда проводишь силовой приём против жесткого игрока, нужно автоматически быть готовым к драке. Начало своей драки Дима проспал. Спишем на неопытность. В целом он свел свой бой вничью — для дебюта нормально. Пусть дальше дерется и набирает очки, тогда карьера в НХЛ получится великолепной, — приводит слова Назарова «Чемпионат».

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