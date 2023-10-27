«Настоящий паралич власти в США только начинается»

Избрание Майка Джонсона новым спикером палаты представителей конгресса только усилит существующий кризис правящего класса в США. Такую точку зрения высказал в интервью «Известиям» в рамках подкаста «Посольский приказ» эксперт клуба «Валдай», замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. О политических переменах, поддержке Израиля и Украины и последних громких событиях в США — в материале издания.
— Американское общество сегодня чрезвычайно экзальтированно на обоих флангах политического спектра. США переживают глубочайший внутренний кризис, как минимум с революции гражданских прав 60-х годов. На это еще накладывается социально-экономическое неблагополучие.
Сто раз отмерь: США опять остаются без спикера палаты представителей Скажется ли это на Украине и как конфликт между Израилем и ХАМАС поможет Киеву получить миллиарды долларов «Трамп обладает огромным влиянием на палату представителей»— Палата представителей наконец выбрала нового спикера, и вроде бы политический паралич власти закончился. headtopics.com
Исторический конгресс: спикера палаты представителей впервые отправили в отставку Кто может занять вакантное место и какую роль в отстранении сыграла Украина На мой взгляд, паралич власти только начинается.
Пойти на отставку: к чему приведет запуск импичмента Байдену И как дело о коррупции может сократить его шансы на переизбрание Я думаю, что Белый дом станет искать способы каким-то образом выделять деньги Киеву — через президентские указы, поставлять оружие через союзников и другие схемы. При этом отказаться от Украины Байден не может ни при каких обстоятельствах, потому как это вопрос его репутации и компенсация за уход из Афганистана. headtopics.com