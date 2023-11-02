Скандальная летняя история с депортацией из РФ в Индию сотрудников одинцовской швейной фабрики, жаловавшихся на невыплату зарплаты и лишение паспортов, получила продолжение. Прошло немного времени, и индийцы вернулись на производство.
Записи ночного митинга индийцев моментально разлетелись по соцсетям. Вскоре после этого на фабрику нагрянул полицейский рейд, по его итогам было выявлено 149 нелегальных мигрантов, которых позже депортировали обратно в Индию.
Однако чуть позже Одинцовская городская прокуратура выявила и другое, еще более тяжкое правонарушение. Оказалось, что на территории, где располагается фабрика, и вовсе нельзя находится иностранцам без уведомления об этом Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ. headtopics.com
«Набрали новых, — сообщил одинцовец Сергей Шубин. — Ходят там время от времени, но стараются не показываться, в основном в позднее время их выпускают и только малыми группами. Если раньше они были разговорчивыми, то теперь избегают общения».
О «рождении» фабрики подробно рассказывает датированный маем 2022 года текст постановления Тушинского районного суда. Основательницу швейного бизнеса Людмилу Фуфаеву обвиняли в мошенничестве. Конечно же, на предприятие приезжали проверки — проверяющие смотрели как трудятся инвалиды. Согласно материалам дела, Людмила в дни этих проверок выгоняла из помещения фабрики реальных работников, граждан северокорейской республики, и на их место сажала инвалидов, которых за небольшое вознаграждение подбирала на площади Трех вокзалов в Москве. Проверяющие уходили, и предпринимательница отвозила инвалидов обратно. headtopics.com
Долги спишут? Согласно закону, предпринимательница теперь может использовать трудовых мигрантов совершенно открыто, без всяких инвалидов. И даже не возвращать швейное оборудование, купленное на деньги, полученные мошенническим путем.