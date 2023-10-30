«Мы должны привыкнуть к этой мысли». Германия предупредила о возможной войне в Европе

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал готовиться к возможной войне в Европе. Об этом политик заявил в эфире немецкого телеканала ZDF. Писториус считает, что конфликты на Ближнем Востоке и Украине не могут не оставить след на немецком обществе, поэтому немцы должны начать формировать новый менталитет перед лицом кризисов.

Однако Писториус заверил, что к концу этого десятилетия Германия окажется в совершенно ином положении. Для нужд Бундесвера был не только создан специальный фонд в размере 100 миллиардов евро, но и изменена структура самого оборонного министерства.

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Глава минобороны ФРГ призвал готовиться к войне в ЕвропеГермания должна подготовиться к войне в Европе. Об этом 30 октября заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.«Нам нужно привыкнуть к мысли, что в Европе может возникнуть угроза войны. Германия должна уметь защитить себя. Мы должны быть готовы к войне», — сказал он телеканалу ZDF. Прочитайте больше ⮕

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Писториус призвал немцев готовиться к войне в ЕвропеМинистр обороны Германии Борис Писториус считает, что на территории Европы возможна война. Министр призвал немцев 'привыкнуть к этой мысли' и готовиться к отражению угрозы. Прочитайте больше ⮕

Министр обороны Германии призвал готовиться к войне в ЕвропеГермании необходимо привыкнуть к мысли о возможности войны на территории Европы. Об этом 29 октября министр обороны страны Борис Писториус заявил в... Прочитайте больше ⮕