«Мне плевать на «Лейкерс». Кевин Дюрант – об игре против команды из Лос-Анджелеса

Форвард «Финикс Санз»в негативном ключе высказался в адрес «Лос-Анджелес Лейкерс» во время матча с командой из Калифорнии в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Лейкерс» не играют в обороне. Мне плевать на их команду. Они не могут оказывать на меня давление», – сказал Дюрант во время матча с «Лейкерс». Напомним, команды играли между собой сегодня, 27 октября, встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 100:95. Самым результативным игроком матча стал именно Дюрант. На его счету дабл-дабл: 39 очков, 11 подборов и две результативные передачи.

Отметим, что баскетболист «Лейкерс» Леброн Джеймс очень лестно отозвался об игре на одном паркете с Кевином Дюрантом.

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