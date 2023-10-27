«Мечтаю, что «Спартак» возглавит Карпин, он с этой работой справится» — Григорян

В настоящее время Карпин работает в «Ростове» и сборной России, «красно‑белых» возглавляет испанец Гильермо Абаскаль. — Должен ли Абаскаль доработать сезон до конца? — До зимней паузы — однозначно. Дальше всё будет зависеть от результатов этого этапа. Причем, если результаты будут не ахти, то должна произойти смена.

Я вообще, честно говоря, мечтаю, что «Спартак» возглавит Карпин. Может, моя мечта сбудется когда‑нибудь. Потому что мне хотелось бы, чтобы «Спартак» тренировал бывший спартаковец. Во‑вторых, я уверен, что Карпин с этой работой справится, — приводит слова Григоряна Metaratings.ru. Прямые трансляции матчей МИР РПЛ и ФОНБЕТ Кубка России смотрите на телеканалах холдинга «Матч», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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