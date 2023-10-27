«Металлург» проиграл 4-й матч подряд

«Ак Барс» хочет продлить контракт с Радуловым на 2 сезона: «Ни физически, ни эмоционально он не выгорел. Это лицо КХЛ, он готов играть и биться»

Абросимов о драках: «Бывают игры, где меня провоцируют, но я не собираюсь всякий раз бездумно морду бить. Где-то можно сделать умнее и отъехать в сторону» Плющев о «Куньлуне»: «Мы знаем, что происходит в мире. И тут в России Китай учат хоккею латыши и североамериканцы, язык общения – английский. Сюрреализм!»

Назаров о 1-й драке Воронкова в НХЛ: «Начало Дима проспал, спишем на неопытность. В целом свел бой вничью, для дебюта нормально» Малкин вышел на 3-е место по очкам в НХЛ (1238) среди действующих игроков, обогнав Кэйна. Больше лишь у Кросби и Овечкина headtopics.com

37-летний Куик сделал 1-й шатаут за «Рейнджерс», отразив 29 бросков «Эдмонтона». Он делит с Набоковым 20-е место в истории НХЛ по числу игр на ноль (59)

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