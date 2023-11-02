Предсказуемая экономика Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что развитие российской экономики идет согласно прогнозам.

По словам российского президента, зарплаты в стране растут выше инфляции: за восемь месяцев 2023 года они прибавили 7,5% в реальном выражении. Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам представил данные, согласно которым рост внутреннего валового продукта России за январь — сентябрь 2023 года составил 2,8% в годовом выражении. По словам председателя правительства, в сентябре темп роста ВВП России уже превысил 5% к аналогичному периоду прошлого года.

«Чем меньше барахла — тем, может быть, даже и лучше. Меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов к нам будут экспортировать постельных клопов», — обратил внимание российский лидер. Тогда же телеканал Sky News со ссылкой на данные службы дезинфекции Rentokil сообщил о нашествии клопов в Великобритании. Число случаев заражения квартир британцев вредителями увеличилось на две трети с 2022 по 2023 год, сообщили в службе. headtopics.com

«Мы помним с вами, что произошло с «Северным потоком», не стоит исключать и провокации вроде той, когда недавно Россию пытались обвинить в повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией», — сказал президент.

26 октября издание Mercury написало, что в рамках очередного пакета санкций глава МИД Австралии Пенни Вонг утвердил запрет на экспорт в Россию отверток. Кроме того, в пакет вошли инструменты, необходимые для фрезерования, а также для завинчивания винтов на крышках ядерных реакторов. Ограничения распространились и на телевизоры, и на звукозаписывающие устройства. headtopics.com

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