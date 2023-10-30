«Медведь» и кофе.

«Это было в 2015 году, незадолго до освобождения Дебальцево. Я ходил за кофе к ВСУ-шникам, у них кофе был, а у нас нет. Неделю ходил, и они сложили оружие», — так начался рассказ, после которого стало понятно, что про этого человека, майора Григория Чайковского просто необходимо написать.

Неделя на кофе и уговоры «А кто что нового узнает обо мне из того, что ещё не было написано на „Миротворце“ (признан в России экстремистским)?», — отвечает Григорий на вопрос о публикации его позывного и фамилии. На том порешили, и поехали на первое утреннее совещание в полк.

«По утрам очень хотелось кофе, а у них он был. Вот я и ходил к ним, так сказать, кофе пить. И уговаривал сдаться, объяснял, что помощь не придёт, что их бросили. Через неделю уговоров они сложили оружие, поняли, что командование их просто предало. А в доме целый арсенал оружия оказался», — рассказывает «Медведь». Сдались они без единого выстрела. headtopics.com

«Честь, долг, совесть — это про него» Под эти рассказы мы добрались до расположения полка: разбор полётов, итоги, планы, постановка задач. И тут всплывает неприятная история — накануне ночью один из бойцов провинился. «В батальон к „Медведю“! На перевоспитание!», — кричит полковник на мальчишку, на лице которого не только стыд, но и страх от осознания того, куда его переводят. Спрашиваю сослуживцев, почему на перевоспитание отправляют к Григорию.

Он любит рассказывать одну поучительную историю из собственной армейской молодости: «Когда мне предложили пойти в спецназ, я, конечно, согласился. Желающих было около 30 человек, нужно было пройти отбор. Нас заставили просто стоять по стойке смирно, весь вечер, потом ночь — до 6 утра. А командир всё это время просто сидел и читал книжку, изредка поднимая на нас глаза. Кто-то падал от усталости, кто-то придерживал соседа, чтобы он не упал. headtopics.com

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