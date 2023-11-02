«Мастерс» в Париже — 2023: расписание и примерное время начала матчей 2 ноября

(Россия) — начало матча приблизительно в 14:30 мск.

Франсиско Серундоло (Аргентина) —(Германия) — начало матча приблизительно в 16:00 мск.Новак Джокович (Сербия) —(Дания) — начало матча приблизительно в 21:30 мск.

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