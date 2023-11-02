«Мастерс» в Париже — 2023: результаты матчей 1 ноября, турнирная сетка

Томми Пол (США, 12) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, Q) — 4:6, 6:2, 3:6.Стефанос Циципас (Греция, 7) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 6:3, 7:6.

Новак Джокович (Сербия, 1) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 6:3, 6:2.Уго Умбер (Франция) — Александр Зверев (Германия, 10) — 4:6, 7:6, 6:7.Янник Синнер (Италия, 4) — Маккензи Макдональд (США) — 6:7, 7:5, 6:1.

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