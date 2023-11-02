«Манчестер Юнайтед» проклят – его не спасёт ни один тренер

Был ли «Юнайтед» в состоянии финансового кризиса? Нет, это был самый богатый футбольный клуб планеты, регулярный топ денежных рейтингов, гегемон взлетающей в космос английской Премьер-лиги, недавний победитель Лиги чемпионов, конвейер звёзд – в том числе новой формации, типа Дэвида Бекхэма.

У Глэйзеров были свои планы на этот ваш soccer. У них уже был опыт владения клубом по американскому футболу «Тампа-Бэй Бакканирс». Там многое пришлось выстраивать, чтобы бизнес заработал, в том числе строить новый стадион. А здесь – отлично работающая компания (то есть клуб). Да, с непростым руководителем в лице сэра Алекса Фергюсона, но его можно было потерпеть. Ферги и так несколько раз порывался уйти, можно подождать. Да и результат он давал, а это монетизируется.

И вот «Юнайтед» находится в бесконечном цикле поиска человека, который сверху найдёт решение всех проблем. Окей, Мойес был креатурой Фергюсона и поплыл. Времени и поддержки ему не дали. Тренера, максимально настроенного на стиль, Луи ван Гала, взяли из-за хайпа на ЧМ-2014, и Луи до сих пор плюётся, когда вспоминает работу в клубе. Моуринью – хайп «Челси» и статус Особенного. Тоже в шоке, как при нём работал клуб. headtopics.com

Теперь её же, переделав последнюю строчку, распевают фанаты «Ньюкасла». Очень громко, отчасти из-за того, что «Олд Траффорд» преимущественно молчит. Волнует ли это руководителей «Манчестер Юнайтед»? Конечно, нет.

появляются на стадионе в лучшем случае на больших матчах. Да и почему их в принципе должны задевать какие-то слова случайных людей? Их даже недовольство болельщиков «МЮ» волнует, только если появляются финансовые риски. А тут какие-то насмешки.в новом кризисе «Манчестер Юнайтед»? Отчасти, конечно. Есть вопросы к выбору состава, тактике, перегрузу физики на летних сборах, покупкам знакомых игроков. headtopics.com

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