«Манчестер Юнайтед» выдал худший старт сезона за 60 лет

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» выдал худший старт сезона за последние 60 лет. Об этом сообщается на странице Optajoe в соцсети Х. В среду, 1 ноября, манкунианцы проиграли «Ньюкаслу» (0:3) в 1/8 финала Кубка английской лиги и потерпели восьмое поражение в стартовых 15 матчах нынешнего сезона. Это худший результат, начиная с сезона-1962/1963.
Тогда команда стартовала с девяти поражений в 15 матчах. 29 октября «Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Манчестерское дерби завершилось со счетом 3:0 в пользу горожан. После десяти туров «красные дьяволы» занимают восьмое место в чемпионате Англии. После трех туров в Лиге чемпионов МЮ располагается на третьей строчке.
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