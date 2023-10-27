«Мама больше не смотрит мои матчи»: Гави честно высказался о своем игровом стиле

Гави известен своим боевым поведением на пол. Он одним из первых лезет в стычки, чтобы заступиться за одноклубников. Полузащитник не боится совершать любые подкаты,«Мой игровой стиль? Ну, мама больше не смотрит мои матчи. Честно говоря, она очень напугана. Каждый раз перед тем, как я уезжаю на матч, мама мне говорит: «Будь осторожен, не ввязывайся ни в какие драки, что бы там ни произошло».

Я всегда стараюсь успокоить ее, чтобы она как можно меньше переживала».«Во время матча приходится очень быстро соображать и принимать решения. Вот и я стараюсь делать это быстро. Уже после игры смотрю на эти эпизоды холодным взглядом и, честно, иногда становится немного страшно. На на поле, когда ты разгорячен, тебя ничего не волнует».За 108 матчей в первой команде он пропустил лишь две игры. В декабре 2021 года испанец слег от ковида.

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