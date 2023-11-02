«Мама, я сдыхаю в окопе».

Поражение Украины в Авдеевке может стать тем переломным моментов, после которого восстановить боеспособность ВСУ на прежнем уровне уже не получится. Украинские СМИ об этом предпочитают помалкивать, но западные журналисты и военные аналитики такого развития событий уже не скрывают.

«Если россиянам действительно удастся взять Авдеевку, это означало бы конец контрнаступления Украины», — заявил в одной из своих передач немецкий журналист Юлиан Репке. Немец предусмотрительно умолчал в своем анализ обстановки, что авдеевская группировка ВСУ находится в «мешке», горловина которого неумолимо затягивается.

10 тысяч шагов к победе Российские штурмовые подразделения метр за метров отвоевывают у противника территорию, стягивая узел «авдеевского мешка». Коридор, по которому в Авдеевку ещё продолжают перебрасывать резервы и доставлять боеприпасы, составляет не более семи километров в ширину. Он находится под постоянным огневым контролем российской авиации и артиллерии, и передвижение по единственной дороге стоит ВСУ больших потерь. headtopics.com

«На севере российские подразделения вышли к поселкам Новокалиново и Керамика, — уточняет ситуацию под Авдеевкой военный эксперт Александр Ивановский, — Это самый северный фланг боев за авдеевский укрепрайон. Создана угроза важному транспортному узлу ВСУ в Очеретино. В районе Красногоровки, это тоже северное направление, российские саперы проделывают проходы в украинских минных полях. Идет широкий, двойной охват Авдеевки с севера. На юге российские части вышли на окраины села Северное.

Окопы ВСУ превращаются в могилы Положение украинских войск в Авдеевке становится тяжелее с каждым днем. Об этом говорит СМС-переписка, которую ведут боевики со своими родными, рассказывает офицер пункта управления беспилотниками российской армии. headtopics.com

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