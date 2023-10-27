«Майк Джеймс выше уровня Евролиги». Саша Обрадович – о разыгрывающем «Монако»

«Это командная победа с Майком Джеймсом, который руководит нападением на протяжении всех встреч, на коллективном уровне, а также он способен менять ситуацию на паркете. Он обладает невероятным уровнем игры, он заставляет всех любить его. Для меня он находится выше уровня Евролиги», – приводит слова Саши Обрадовича Eurohoops.

Отметим, «Монако» стартовал в Евролиге с двух поражений от испанской «Валенсии» (65:70) и итальянской «Виртус Болоньи» (59:83), но затем команда победила трижды кряду, обыграв сербскую «Црвену Звезду» (82:76), немецкую «Альбу» (86:75) и израильский «Маккаби» (107:79).

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