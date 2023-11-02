«МТШ» и «СТАНКИН» запустили курсы по промдизайну и искусственному интеллекту

. Подробности сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, Владислав Овчинский.

«Мы постоянно развиваем проект, наращивая его масштабы. Так, совместно с МГТУ «СТАНКИН» разработали и запустили две новые программы повышения квалификации по промышленному дизайну и искусственному интеллекту в промышленности», – рассказал Владислав Овчинский. Он подчеркнул, что повышение квалификации сотрудников – важнейшее звено в развитии промышленности.

Курс «Промышленный дизайн» длится 40 академических часов и состоит из шести модулей. Это в том числе «Инструменты дизайн-исследований», «Основы дизайн-мышлений» и «Генерация идей». Программа «Искусственный интеллект в промышленности» идет 72 академических часа и призвана сформировать профессиональные навыки слушателей в области аналитики производственных данных с использованием ИИ. Курс делится на три модуля: это «Основы машинного обучения», «Продвинутое машинное обучение в промышленности» и «Нейронные сети в промышленности». headtopics.com

Образовательный проект по повышению квалификации инженров «Московская техническая школа» был запущен в столице в 2021 году. Сегодня специалистам доступны свыше 120 курсов по семи направлениям и двум специальным направлениям.

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