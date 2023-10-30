«Лукойл» по итогам девяти месяцев сократил чистую прибыль на 1,4%

» по РСБУ за девять месяцев 2023 г. сократилась на 1,4% в годовом выражении до 638,6 млрд руб., следует из отчета компании.

В тот же период выручка снизилась на 11,6%, до 2,1 трлн руб., себестоимость продаж – на 8%, до 1,3 трлн руб., прочие расходы упали в семь раз до 15,4 млрд руб.» в ходе торгов на Мосбирже 30 октября снижалась на -1,23% до 7228 руб. По состоянию на 12:00 мск стоимость бумаг составила 7251,5 руб. (-0,91%). Индекс Мосбиржи в этот момент находился на уровне 3245,32 (+0,66%). С начала года он вырос на 50%, котировки компании – на 78%.

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