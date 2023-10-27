«Локомотив» обыграл «Северсталь» и прервал четырёхматчевую серию поражений

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 (2:0, 2:1, 0:2).

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» 29 октября в Череповце сыграет с «Автомобилистом». «Локомотив» 2 ноября примет минское «Динамо».

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