«Локомотив» победил «Северсталь» и прервал серию из четырех поражений подряд в КХЛ

Ярославская команда на своем льду одолела соперника со счетом 4:3 (2:0, 2:1, 2:0). В составе победителей голами отметились Рушан Рафиков (3‑я минута), Ярослав Лихачев (14), Павел Красковский (30) и Максим Шалунов (40). За «Северсталь» забивали Данил Аймурзин (28), Тимур Муханов (45) и Михаил Тихонов (52).

«Локомотив» прервал серию из четырех поражений подряд и с 31 очком занимает второе место в Западной конференции, «Северсталь» проиграла четвертый матч к ряду и располагается на девятой строчке на Западе (20 очков). Матчи Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на каналах холдинга «Матч», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. КХЛ. Регулярный чемпионат «Локомотив» (Ярославль) — «Северсталь» (Череповец) — 4:3 (2:0, 2:1, 0:2) Голы: Рафиков, 2:25.

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