«Либо ты воюешь, либо сажают»: пленный ВСУ — о мобилизации на Украине

На протяжении месяца Виталий проходил подготовку в Германии, после чего уже на Украине с ним занимались американские инструкторы.

На протяжении месяца Виталий проходил подготовку в Германии, после чего уже на Украине с ним занимались американские инструкторы.

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Пинилья о Месси: «Если ты, выступая в МЛС, получаешь «Золотой мяч», то либо мы все сошли с ума, либо лига стала силой мирового уровня. И зачем брать в расчет год, если все решает один ЧМ?»«Если ты, выступая в МЛС, получаешь «Золотой мяч», то либо мы все сошли с ума, либо американская лига стала силой мирового уровня. Прочитайте больше ⮕

Пинилья о «Золотом мяче» Месси: либо мы сошли с ума, либо МЛС стала силой мирового уровняБывший форвард сборной Чили Маурисио Пинилья выразил негодование тем, что «Золотой мяч» вручается за достижения по итогам всего сезона, так как считает, что аргентинский форвард Лионель Месси получил приз только за победу на чемпионате мира в Катаре. Слова... Прочитайте больше ⮕

Соскин: все подготовленные солдаты ВСУ погибли или ранены, а резервов нетЭкс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале заявил, что в настоящий момент все подготовленные солдаты Вооруженных сил Украины либо ранены, либо погибли, а резервов у украинской армии нет Прочитайте больше ⮕

На вокзале Лондона сотни людей устроили акцию в поддержку ПалестиныО каких-либо действиях со стороны полиции не сообщается Прочитайте больше ⮕

«Калашников» оспорит решение Финляндии об аресте своих товарных знаковКонцерн не получал какой-либо информации от властей Финляндии о конфискации своих товарных знаков. Прочитайте больше ⮕

Вондроушова о корте на WTA Finals: «На нем кочки. Мяч либо вообще не отскакивает, либо взлетает на три метра»В группе она проиграла Ига Швентек (6:7(3), 0:6) и после матча критиковала WTA. Прочитайте больше ⮕