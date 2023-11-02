«Лейкерс» в овертайме прервали 11-матчевую серию поражений от «Клипперс». Леброн набрал 35 очков, 12 подборов и 7 передач

4-кратный чемпион реализовал 13 из 19 бросков с игры (4 из 8 из-за дуги) и 5 из 10 с линии.Все нервы изматали,но затащили-красавцы! Но и Леброн просто монстр,в от в быстром отрыве данк с головой до дужки и это в почти 39 лет!
Поражения «Спартака», «Баварии» и «МЮ», Бугаев задержан по делу о наркотиках, огненное интервью Тутберидзе, Бэкстрем приостановил карьеру и другие новости Трехочковые Тайлера Хирро в концовке не спасли «Майами» от поражения в игре с «Нетс». «Хит» проиграли 4 матча кряду, они на 15-м месте на Востоке
«Я все еще помню, что ты сказал». Стало известно, что произнес Стефен Карри перед тем, как поиздеваться над Диллоном Бруксом
Леброн Джеймс поправил кроссовку на своей половине, сделал рывок через всю площадку и вколотил сверхуФорвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал автором эффектного эпизода в первой половине игры с «Клипперс». Прочитайте больше ⮕
35 очков Джеймса помогли «Лейкерс» переиграть «Клипперс» в овертаймеСегодня, 2 ноября, в Лос-Анджелесе (США) на арене «Крипто. Прочитайте больше ⮕
Форвард «Северстали» Муханов – лучший новичок октября в КХЛНападающий «Северстали» набрал 5 (3+2) очков в 12 матчах месяца в Фонбет Чемпионате КХЛ. Прочитайте больше ⮕
Никола Йокич: «Лаури Маркканен – игрок уровня Матча всех звезд, но может еще прибавить»Центровой «Денвера» Никола Йокич после матча с «Ютой» (110:102) похвалил лидера «Джаз», форварда сборной Финляндии Лаури Маркканена, который набрал 27 очков и сделал 14 подборов. Прочитайте больше ⮕
Агент Грицюка заявил, что игрок доволен в СКА: «Ротенберг говорит: «Надо вот это, вот это – будешь играть». Арсению нужно стать мужикомНападающий набрал 11 (7+4) очков в 16 матчах чемпионата КХЛ при среднем игровом времени 14:43. Прочитайте больше ⮕
«Клипперс» выиграли у «Лейкерс» 11 матчей подряд. Сегодня они могут одержать рекордную 12-ю победуСегодня на «Crypto.com-арене» состоится матч между «Клипперс» и «Лейкерс». Прочитайте больше ⮕