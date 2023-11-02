«Лейкерс» в овертайме прервали 11-матчевую серию поражений от «Клипперс». Леброн набрал 35 очков, 12 подборов и 7 передач

4-кратный чемпион реализовал 13 из 19 бросков с игры (4 из 8 из-за дуги) и 5 из 10 с линии.Все нервы изматали,но затащили-красавцы! Но и Леброн просто монстр,в от в быстром отрыве данк с головой до дужки и это в почти 39 лет!

Поражения «Спартака», «Баварии» и «МЮ», Бугаев задержан по делу о наркотиках, огненное интервью Тутберидзе, Бэкстрем приостановил карьеру и другие новости Трехочковые Тайлера Хирро в концовке не спасли «Майами» от поражения в игре с «Нетс». «Хит» проиграли 4 матча кряду, они на 15-м месте на Востоке

«Я все еще помню, что ты сказал». Стало известно, что произнес Стефен Карри перед тем, как поиздеваться над Диллоном Бруксом

Россия Последние новости Прочитайте больше: sportsru »

Леброн Джеймс поправил кроссовку на своей половине, сделал рывок через всю площадку и вколотил сверхуФорвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал автором эффектного эпизода в первой половине игры с «Клипперс». Прочитайте больше ⮕

35 очков Джеймса помогли «Лейкерс» переиграть «Клипперс» в овертаймеСегодня, 2 ноября, в Лос-Анджелесе (США) на арене «Крипто. Прочитайте больше ⮕

Форвард «Северстали» Муханов – лучший новичок октября в КХЛНападающий «Северстали» набрал 5 (3+2) очков в 12 матчах месяца в Фонбет Чемпионате КХЛ. Прочитайте больше ⮕

Никола Йокич: «Лаури Маркканен – игрок уровня Матча всех звезд, но может еще прибавить»Центровой «Денвера» Никола Йокич после матча с «Ютой» (110:102) похвалил лидера «Джаз», форварда сборной Финляндии Лаури Маркканена, который набрал 27 очков и сделал 14 подборов. Прочитайте больше ⮕

Агент Грицюка заявил, что игрок доволен в СКА: «Ротенберг говорит: «Надо вот это, вот это – будешь играть». Арсению нужно стать мужикомНападающий набрал 11 (7+4) очков в 16 матчах чемпионата КХЛ при среднем игровом времени 14:43. Прочитайте больше ⮕

«Клипперс» выиграли у «Лейкерс» 11 матчей подряд. Сегодня они могут одержать рекордную 12-ю победуСегодня на «Crypto.com-арене» состоится матч между «Клипперс» и «Лейкерс». Прочитайте больше ⮕