«Лада» выиграла 4 из 5 последних матчей. Клуб идет на 3-м месте на Востоке

«Ак Барс» хочет продлить контракт с Радуловым на 2 сезона: «Ни физически, ни эмоционально он не выгорел. Это лицо КХЛ, он готов играть и биться»

Василий Каменев: «Толчинского прорвало. Он сделал то, что требует Ротенберг. Команде нужны герои, лидеры. Дай бог, чтобы и другие игроки СКА его поддержали» Гальченюк о результатах СКА: «У всех бывают спады. Лучше тяжело начать, чем потом пойти вниз, когда будет очень важный момент в сезоне»

Минтюков против «Бостона» (4:3 ОТ): передача на 3:3 на 59:45, 3 хита, 2 блока и «+1» за 21:04. У него 1+3 в 7 играх сезона Тренер «Коламбуса» о дебюте Воронкова: «Ему надо привыкнуть к скоростям НХЛ. Его игра мне понравилась, хорошие руки для такого большого парня» headtopics.com

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