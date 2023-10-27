«Лада» обыграла «Ак Барс», забив 6 голов, и вплотную приблизилась к лидерству на Востоке

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3 (1:0, 2:3, 3:0).

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в Нижнекамске сыграет с «Нефтехимиком». «Лада» примет «Металлург». Оба матча состоятся 29 октября.

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