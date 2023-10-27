«Лада» обыграла «Ак Барс» в матче КХЛ

Хозяева дважды выходили вперед благодаря голам Владислава Семина и Скотта Космачука, но казанцы отыгрывались после точных бросков Максима Быкова и Дмитрий Кагарлицкого, а на 35‑й минуте Дмитрий Яшкин впервые в матче вывел «Ак Барс» вперед. Однако уже через 33 секунды форвард «Лады» Остап Сафин вновь сделал счет равным (3:3), а в начале третьего периода Егор Бабенко забросил победную шайбу тольяттинцев.

С 31 очком в активе «Лада» занимает 3‑е место в Восточной конференции, «Ак Барс» (32) располагается строчкой выше. Лидирует на Востоке «Металлург» (32), потерпевший четыре поражения кряду. Матчи Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на каналах холдинга «Матч», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. КХЛ. Регулярный чемпионат «Лада» (Тольятти) — «Ак Барс» (Казань) — 6:3 (1:0, 2:3, 3:0) Голы: Сёмин, 4:20. Космачук, 28:14. Сафин, 35:02.

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