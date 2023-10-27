«Куньлунь» отыгрался с 0:2 и прервал победную серию «Нефтехимика»

Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 4:3 (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 1:0).

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» в Челябинске сыграет с «Трактором». «Нефтехимик» примет «Ак Барс». Оба матча состоятся 29 октября.

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