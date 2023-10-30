«Крылья Советов» не планируют брать в аренду Коваленко у «Зенита» зимой

«Крылья Советов» не собираются возвращатьв аренду зимой. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. При этом сам Коваленко недоволен своим игровым временем в Санкт-Петербурге и рассматривает варианты.

Напомним, Коваленко перешёл в «Зенит» из «Сочи» летом 2023 года за € 2 млн. В текущем сезоне в составе петербуржского клуба он провёл девять матчей, отметившись в них одной результативной передачей. Контракт игрока с сине-бело-голубыми действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,8 млн.

«Зенит» сейчас занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, отставая от лидирующего «Краснодара» на 2 очка.

Россия Последние новости Прочитайте больше: championat »

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом» в домашнем матче РПЛ«Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом» в матче 13‑го тура МИР РПЛ. Прочитайте больше ⮕

«Авангард» хочет взять Чинахова в аренду у «Коламбуса» до конца сезона («СЭ»)Как сообщает «Спорт-Экспресс», омский клуб хочет взять форварда в аренду у «Коламбуса» до конца сезона. Прочитайте больше ⮕

Шуми Бабаев: «Авангард» хочет вернуть Чинахова в аренду, но переговоров с «Коламбусом» не ведется»Ранее появилась информация, что омский клуб хочет взять форварда в аренду у «Коламбуса» до конца сезона. Прочитайте больше ⮕

Урал, 11 ноября 2023 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча - Чемпионат России по футболу (РПЛ, Премьер-лига) 2023-2024Крылья Советов - Урал, 11 ноября 2023 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Чемпионат России по футболу (РПЛ, Премьер-лига) 2023-2024 Прочитайте больше ⮕

«Крылья Советов» и «Оренбург» в густом тумане поделили очкиСегодня, 28 октября, проходил матч 13-го тура МИР Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и «Оренбургом». Прочитайте больше ⮕

«Аталанта» планирует отправить Миранчука в аренду зимойВ руководстве итальянской «Аталанты» обсуждается вариант ухода российского полузащитника Алексея Миранчука из клуба в ближайшее трансферное окно. Прочитайте больше ⮕