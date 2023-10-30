«Каток в пандемию сдали под морг»: Леонова — о работе в США, выступлении в театре на роликах и тренерских мечтах

Бывшая чемпионка мира среди юниоров и профессионалов рассказала, почему вернулась в Россию после нескольких лет работы в США, назвала самого выдающегося фигуриста среди тех, кто сейчас выступает на международной арене, а также объяснила, по каким причинам не обучает своих воспитанников акробатическим элементам, которыми славилась её пара с Андреем Хвалько.Жизненный путь Елены Леоновой и Андрея Хвалько — один из самых причудливых в фигурном катании.

«Когда работа прёт, фигуриста никто не остановит»: Гачинский о погоне за квадами, рубеже в 100 баллов и дебюте Соловьёва Для владельца катка это была очень выгодная история — государственные деньги, причём немалые. Нам же, когда карантин отменили, пришлось бегать по другим каткам штата, искать, где можно тренировать.— Всё вместе. Надо было что-то делать с теми немногими детьми, которые остались в группе, плюс платить по счетам за кучу всего. Пока мы сидели на карантине, государство сильно помогало, надо отдать должное. Андрей тогда сказал: «Мы ещё эти времена будем добрым словом вспоминать».

«Судьи сказали, что платье слишком «голое»: Куница — о критике в адрес Косторной и уровне своей хореографии — Многим фигуристам зачастую кажется, будто в шоу они делают то же самое, что и на тренировках, и в любой момент смогут вернуться в «прежнюю» жизнь. А так не бывает. Тот же Марк Кондратюк провёл большую часть прошлого сезона, выступая в формате шоу, и я вижу совершенно прямую связь между этим и тем, каким разобранным он был на льду в Омске.— Вы с Андреем в своё время произвели фурор в парном катании, придумав собственный акробатический стиль. headtopics.com

Сейчас, и это нельзя не понимать, во главе угла должна быть прежде всего сбалансированная и чисто откатанная программа. Мини-спектакль. Я хочу не отрывать глаз от спортсменов. Вообще считаю, что стать олимпийским чемпионом — это не цель, на самом деле, скорее, мечта. Самое главное стать классным фигуристом, запоминающимся.— Да. Он, согласитесь, совершенно выдающийся спортсмен и вовсе не из-за четырёх побед на чемпионатах мира.

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