«Калашников» оспорит решение Финляндии об аресте своих товарных знаков

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. «Калашников» не получал какой-либо официальной информации от Хельсинки об аресте товарных знаков, если сообщения СМИ подтвердятся, то концерн оспорит данное решение по закону. Об этом сообщили в пресс-службе «Калашникова».

«В различных средствах массовой информации опубликованы данные об аресте товарных знаков ряда компаний, в том числе АО «Концерн «Калашников». Однако какой-либо информации об аресте товарных знаков АО «Концерн «Калашников» от официальных органов Финляндии в адрес концерна не поступало», – сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале концерна.

Накануне телерадиоканал Yle сообщил, что управление по взысканию долгов Финляндии конфисковало зарегистрированные в стране товарные знаки и логотипы ряда российских компаний, в том числе АНО «ТВ-Новости», Сбербанк и «Калашников». Юрист Ари Хиетанен пояснил, что эти компании не могут распоряжаться своими логотипами, лицензировать или продавать торговую марку. headtopics.com

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