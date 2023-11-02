«Известия» показали кадры боев в предместьях Газы

По его словам, ЦАХАЛ прорвала первую линию обороны Газы, после чего столкнулась с ожесточенным сопротивлением боевиков. Они используют разветвленную сеть подземных туннелей и обстреливают позиции израильтян как из оружия советского образца, так и из новой техники.

Рядом с сектором Газа находится кибуц Кисуфим, где раньше располагался пограничный переход. В поселке остался местный житель по имени Шай, который охраняет порядок в населенном пункте. «Я не думаю, что здесь будет перемирие в краткосрочной перспективе. Сейчас они показали свое настоящее лицо, и когда ты сталкиваешься с этой горькой правдой, тебе нужно поверить в это. Они не террористы, они дикари», — сказал он.

В сторону кибуца продолжают летать мины и ракеты со стороны ХАМАС, и предупредить о них с помощью воздушной тревоги нет возможности. Также бои идут в непосредственной близости от Кисуфима. Наземная орбита: к чему ведет расширение операций Израиля в Газе И как на действия еврейского государства реагирует международное сообщество Ранее 2 ноября ЦАХАЛ сообщила о столкновении с несколькими террористическими ячейками на севере сектора Газа. В ходе боевых действий были убиты десятки террористов. Военнослужащие также нанесли удар по отряду, который планировал осуществить пуск противотанковых ракет в сторону израильтян. headtopics.com

Накануне, 1 ноября, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о твердом намерении страны победить палестинское движение ХАМАС. По его словам, его участники в секторе Газа могут или сдаться без предварительных условий, или умереть.

В тот день израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на заседании кабмина заявил, что страна начала третий этап войны с ХАМАС. В свою очередь, пресс-служба армии страны сообщила о продолжении расширения наземных операций в секторе Газа. headtopics.com

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