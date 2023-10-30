«Золотой мяч» 2023: во сколько начало церемонии, кто претенденты

Российские телеканалы не покажут церемонию вручения «Золотого мяча» в прямом эфире. Посмотреть данное событие можно будет на YouTube-канале известного французского издания L'Équipe.

«Чемпионат» проведётРанее в СМИ появилась информация, что Лионелю Месси досрочно сообщили о победе в голосовании за «Золотой мяч». В минувшем сезоне нападающий «Интер Майами» принял участие в 53 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых отметился 32 голами и 25 голевыми передачами. В начале сезона Лионель выступал за «ПСЖ». Кроме того, футболист стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

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