«Зенит» с трудом дома победил «Енисей» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ

Игра проходила на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге. Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе с Артёмом Лаврухиным. Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 80:77.

Гости из Красноярска отлично показали себя несмотря на давление со стороны питерских трибун, обыграв соперника со счётом 19:16. Следующая 10-минутка проходила в равной борьбе, из которой «Зенит» вышел с преимуществом в одно очко – 20:19. Итоговый результат половины – 38:36 в пользу «Енисея».

Команды немного отдохнули и получили наставления от главных тренеров в перерыве. Красноярцы продолжили действовать активно и забрали третью четверть в свой актив – 23:21.В решающей четверти ни один из коллектив не собирался уступать, но «Зенит» оказался сильнее со счётом 23:16. headtopics.com

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