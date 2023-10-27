«Здесь не только недонастрой». Билялетдинов — о поражении «Ак Барса» в матче с «Ладой»

высказался о неожиданном поражении в выездной встрече регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой». Казанцы выигрывали со счётом 3:2, но не сумели удержать преимущество. С 35-й по 59-ю минуту «Ак Барс» пропустил четыре шайбы — 3:6. Билялетдинов также рассказал, почему лидер казанцев

«Комментировать эту игру очень сложно. Конечно, мы допустили массу глупых ошибок, после которых соперник забивал нам голы. Есть над чем работать, будем стараться исправить ситуацию. Такие ошибки связаны с недонастроем? Здесь не только недонастрой, разные факторы есть. Надо разобраться, в чём причина. И соперник, конечно, заставлял ошибаться.

«Лада» чем-то удивила сегодня? Особенно ничем не удивила, они старались играть активно, мы этого и ожидали. У нас в Казани они действовали так же. Но у нас очень много ошибок было. Почему в составе сегодня отсутствовал Вадим Шипачёв? У него травма», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса». headtopics.com

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