«Забыл шаги, упал — подхватили и поехали дальше». Фигурист — о шоу на круизных лайнерах

Солист Санкт-Петербургского Ледового театра под руководством Елены Бережной, фигурист, который в 2004–2007 годах входил в сборную России, рассказал об участии в ледовых шоу на круизных лайнерах.

«С лайнера, например, вернулся не так давно. Тренерство мне нравится, всё классно, но иногда не хватает эмоциональной разгрузки, психологически и морально устаёшь. Если я куда-то ездил, это было участие в шоу, смена обстановки – это и есть своего рода отдых. Под конец сезона я понял, что настолько устал, что решил «отдохнуть» и уехал в круиз на семь месяцев. Покатался на лайнере американской компании, это были не показательные выступления, а что-то более полноценное.

Не возникало ли дополнительных сложностей из-за нынешней ситуации в мире? Вообще никаких проблем ни с чем не было. Все очень лояльно относятся, очень разные люди везде были, но дружный коллектив складывался всегда, все друг другу помогали. Особенно во время шоу: забыл шаги, упал – тебя подхватили, и все поехали дальше. Может быть, мне в этом плане повезло», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой. headtopics.com

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