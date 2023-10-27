«Жирона» — «Сельта»: стали известны стартовые составы команд

Игра пройдёт на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Исидро Диасом де Мера Эскудеросом. Встреча начнётся в 22:00 мск.: Гуайта, Васкес, Старфельт, Нуньес, Санчес, де ла Торре, Дотор, Тапиа, Бамба, Аспас, Ларсен.

После десяти туров чемпионата Испании «Жирона» набрала 25 очков и занимает второе место в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества игр «Сельта» заработала шесть очков и располагается на 18-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу испанского чемпионата мадридский «Реал», у которого в активе 25 очков.

В минувшем розыгрыше Ла Лиги команды встречались дважды. В первом круге «Сельта» обыграла «Жирону» со счётом 1:0. Во втором круге команды сыграли вничью со счётом 1:1.

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