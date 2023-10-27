«Жирона» обыграла «Сельту» в матче Ла Лиги и возглавила турнирную таблицу

Игра проходила на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Исидро Диасом де Мера Эскудеросом. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.На 90+1-й минуте встречи полузащитник «Жироны» Янхель Эррера получил мяч слева перед штрафной площадью и отличным ударом в дальний угол открыл счёт. От штанги отскочил мяч в сетку.

После 11 туров чемпионата Испании «Жирона» набрала 28 очков и на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества игр «Сельта» заработала шесть очков и располагается на 18-й строчке. На втором месте с 25 очками находится мадридский «Реал», который сегодня, 28 октября, сыграет с «Барселоной».

В минувшем розыгрыше Ла Лиги команды встречались дважды. В первом круге «Сельта» обыграла «Жирону» со счётом 1:0. Во втором круге команды сыграли вничью со счётом 1:1.

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