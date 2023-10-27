«Жафярову нужно разобраться в себе. Мы видели в нем лидера — пока не срослось» — генменеджер «Ак Барса»

В нынешнем сезоне 29‑летний форвард провел 10 матчей и забил одну шайбу. — Мы действительно приглашали его как одного из лидеров. Он провел предсезонку и начало чемпионата в топ‑6. Многое зависит от его психологии — куда он стремится, чего хочет. Мы видели в нем лидера — пока не срослось. Конечно, его игра зависит от тренерского штаба. Но Дамиру нужно разобраться в себе, понять, что и почему с ним происходит. С ним регулярно разговаривают. Все понимают, что парень переживает.

Во время поездки на Дальний Восток он получил небольшое повреждение, сейчас опять не тренируется. Ему нужно время на восстановление. Будет ли оно — пока непонятно. Дамиром интересуется не один клуб. Многие звонили, говорили, что готовы забрать. Процесс идет. Мы понимаем, что это игрок высокого уровня по меркам лиги. Должно быть достойное предложение, которое нас устроит, — приводит слова Валиуллина «Чемпионат».

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