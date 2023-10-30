«Ей отрубили голову»: президент Израиля подтвердил гибель похищенной боевиками Шани Лук

«Ее череп найден. Это означает, что эти варварские, садистские животные просто отрубили ей голову, когда они нападали, пытали и убивали израильтян», — сказал президент Израиля.

Он назвал произошедшее большей трагедия, и выразил глубокие соболезнования ее семье. Около 40 тел до сих пор не опознаны, отметил Херцог. По его словам, от, что они видели на границе между сектором Газа и Израилем, «выходит далеко за рамки погрома. мы видели бойню».

30 октября о смерти Шани Лук, которая имеет немецкое и израильское гражданство, сообщила ее мать. До этого Рикарда Лук узнала свою 22-летнюю дочь на видео, где она в полуобнаженном виде лежит в пикапе между несколькими боевиками ХАМАС лицом вниз. Боевики переломали ей ноги и положили на живот в пикап. Один из террористов закинул ногу на талию девушки, а второй держал ее за волосы. После этого ее увезли в неизвестном направлении. headtopics.com

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